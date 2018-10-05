Konya'da 59 sürücüye 32 bin lira para cezası

KONYA'da trafik polisi ekipleri, kazaları en aza indirmek için yaptığı uygulamada 59 sürücüye 32 bin 417 lira para cezası uyguladı.

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme ve Asayiş Şubesi ekipleri, kaza oranını en aza indirmek ve alkollü kişilerin direksiyon başına geçmesini engellemek için kentin farklı noktalarında rutin yol kontrol uygulaması yaptı. Yapılan kontrolde 128 sürücü alkol muayenesinden geçirildi. Alkollü olduğu tespit edilen 9 sürücüye 9 bin 526 lira, 50 sürücüye ise çeşitli maddelerden 22 bin 891 lira olmak üzere toplamda 32 bin 417 lira para cezası uygulandı.

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