Konya Büyükşehir Belediyesi, basın çalışanlarıyla buluştu

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde kentteki basın çalışanlarıyla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla Konya’nın 31 ilçesinde görev yapan basın-yayın kuruluşlarının yöneticilerini ve çalışanlarını bir araya getirdi. Selçuklu Kongre Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından birisinin özgür ve tarafsız basın olduğunu söyleyerek ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın insan haklarının, sosyal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli bir role sahip olduğunu aktardı.

Leyla Şahin Usta, gazetecilerin kamu yararı gözetmesi gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi: “Türkiye’de yasalar herkes için bağlayıcı. Devletin güvenliğini, ülkenin geleceğini hedef almak asla gazetecilikle bağdaşmaz. Devlet sırlarını yasa dışı yollarla ele geçirmek, tahrip etmek dünyanın hiçbir yerinde 'gazetecilik faaliyeti' olarak tanımlanmaz. Unutmayın ki basın özgürlüğünü en iyi şekilde sağlamak konusunda birtakım yasal düzenlemeler gibi, basın mensuplarının meslek ahlakı ve tarafsızlık ilkesine uymaları da son derece önemlidir."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Yalnızca çağımızın değil, kapsam alanı gereği her çağın en dinamik mesleklerden biri olan gazetecilik, tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yapıldığı takdirde kamuoyunu aydınlatan çok önemli bir meslek. Meslek hayatınız boyunca her an haber ve bilgi peşinde koşan siz gazeteciler, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak kamusal bir görev de yapıyorsunuz. Bunu yaparken hem basın meslek ilkelerini gözetmek, hem kişilik haklarına saygı göstermek hem de dünyanın en zengin dillerinden biri olan Türkçemizi doğru kullanmak ve korumak hem zor hem de kaçınılmaz bir sorumluluk. Konyamız da bu açıdan çok şanslı. Zira hem yayıncılık hem de içerik bakımından Konya basının seviyesi çok yüksektir kalitelidir” diye konuştu.

