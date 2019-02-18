Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve merkez ilçe başkanları adaylık başvurusunda bulundu

Mehmet IŞIK/KONYA,() - KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile merkez ilçe başkanları 31 Mart'ta yapılacak seçimler için il seçim kuruluna giderek Ak Parti'den adaylık başvurusunu yaptı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, adaylıklarının Konya için hayırlı olmasını dileyerek, “Bizleri bu göreve layık gören başta sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkan Yardımcımıza, milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımıza, Milliyetçi Hareket Partimize, tüm belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bugünden sonra yapılması gereken şey gece gündüz demeden çalışarak sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmamak. Konya’dan en yüksek desteği almak için tüm belediye başkan adaylarımızla birlikte büyük bir gayretle çalışacağız” diye konuştu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Cumhur İttifakı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ifade ettiği gibi, artık ülkemizin bir beka melesi haline geldi. Biz de yerelde bu ittifakı en güçlü şekilde sürdürmenin çabası içerisinde olacağız” dedi.

Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş, “Yaklaşık 1 aydır sahalardayız. Bu sürecin öncelikle ilçemize sonra şehrimize ve tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca, bütün belediye başkanlarıyla şehri yönetmeye talip olduklarını belirterek, tevazu, samimiyet ve gayretle çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.