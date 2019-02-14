Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Akören ve Çumra'ya ziyaret

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akören ve Çumra ilçelerini ziyaret etti.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Çumra ve Akören’de çeşitli programlara katılarak ziyaretlerde bulundu.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışına da katıldı. Akören'e 28 milyon lira yatırım yapıldığını hatırlan Altay, seçimlerede değinerek,''Bu seçimlerde bir güzelliği birlikte yaşıyoruz. Cumhur İttifakı olarak seçime giriyoruz. Büyükşehir Belediyesinde AK Parti’nin ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin adayıyım. Akören Belediye Başkan adayımız İsmail Bey’e başarılar diliyoruz. İnşallah en yüksek oyla seçilerek ilçemize hizmet edecektir. 5 yıldan sonra baktığımızda ilçelerimizde çok büyük değişiklikler oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte Akören’e 28 milyon lira yatırım yaptık” dedi.Akören’de esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, daha sonra Çumra’ya geçti.BİRLİK VE BERABERLİĞİ SÜRDÜRECEĞİZKonya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, burada da partisinin ilçe seçik koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Çumra'ya 5 yılda önemli hizmetler yapıldığını ifade eden Altay, ''5 yılda çok önemli hizmetler yaptık. Bakın, bugün Çatalhüyük Müzesi konuşuluyor. Kamulaştırma işlemlerinde hızla yol alıyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde tamamlanacak ve Konya’ya gelen turistlerin bir kısmının da Çatalhüyük Müzesi’ne gelerek Çumra ekonomisine katkı sağlayacağız. İnşallah 5 yıllık dönemde tamamlanmış olacak. İkinci konu olarak, biliyorsunuz Torosların memba suyunu Konya ile buluşturduk. Konya’nın yüzde 97’si memba suyu kalitesinde içme suyu içiyor. Çumra’nın da bu suyu kullanması için DSİ Genel Müdürümüzle bir toplantıda bizzat bulundum. İnşallah 2019 yılına yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.