Konya Büyükşehir Belediye Başkanı: Kadınhanı'ya 121 milyon lira yatırım yaptık''

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Büyükşehir Belediyesi olarak 5 yılda Kadınhanı ilçemize 121 milyon liralık yatırım yaptık. Yeni dönemde de Cumhur İttifakı’nın adayı Mehmet Badem kardeşimizle birlikte Kadınhanı’na çok sayıda yatırım yapacağız” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Uğur İbrahim Altay, Kadınhanı ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Altay, burada partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılış törenine katıldı.

Kadınhanına 121 milyon lira yatırım yaptıklarını hatırlatan Uğur İbrahim Altay, ''Bizler gece gündüz demeden buradayız, sizlerle birlikteyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak 5 yılda Kadınhanı ilçemize çok önemli hizmetler yaptık. Her geldiğimizde hep yeni bir hizmetin açılışını gerçekleştirdik. Büyükşehir olarak Kadınhanı’na 121 milyon liralık yatırım yapmışız. Bunun içinde grup suyu çalışmaları, şehir konağı, kültür merkezi, prestij caddeler, mahalle yolları, okul yapımı gibi çok sayıda hizmet var. Cumhur İttifakı’nın adayı, AK Partimizin, Milliyetçi Hareket Partimizin Kadınhanı adayı Mehmet Badem kardeşimiz ile birlikte bunun gibi onlarca, yüzlerce yatırım yapacağız inşallah. Bunun için Mehmet Badem Bey’e destek olmanızı istiyoruz” dedi.

Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Nuri Ödük, bu zamana kadar ilçeye hizmet etmeye çalıştıklarını, hizmete yine devam edeceklerini belirtti. Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem de Kadınhanı için önemli projeleri olduğunu, ilçenin ve şehrin kalkınması için yoğun çaba sarf edeceklerini söyledi.

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