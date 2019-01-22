Konya Büyükşehir Belediye Başkanı: İstişarelerimiz Hizmet Planlamamıza Yön Veriyor

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Altay, Mimar Muzaffer Caddesi ve Atatürk Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret etti. Esnafların taleplerini dinleyerek istişare eden Başkan Altay, vatandaşlarla da sohbet etti. Her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Başkan Altay, “Bu ziyaretlerin çok farklı faydaları var. Gündemimizde yer alan konuları hemşehrilerimize sormak ve bakış açılarını öğrenmek yatırım ve hizmet planlamamıza yön veriyor" dedi.

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