Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, Hüyük ve Derebucak halkıyla buluştu

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hüyük ve Derebucak ilçelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Beraberindeki heyetle birlikte Hüyük ilçesini ziyaret eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçeye 57 milyon lira yatırım yaptıklarını belirtti. Altay, ''Önemli bir 5 yıl geçirdik. Çünkü 5 yıl önce Yeni Büyükşehir Yasası yürürlüğe girdi ve biz meydanlarda bu yasanın ilçemize katacağı güzelliklerden söz ediyorduk. Biz yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik. Aradan 5 yıl geçti. Büyükşehir Belediyesi olarak Hüyük’e 57 milyon lira yatırım gerçekleştirmişiz. Ama bizim en çok sevdiğimiz, keyif aldığımız bir iş var. O da tarımsal destekler. Özellikle vatandaşlarımızın gelirinin artması ve burada kazançlarının çoğalması için tarımsal destekleme ve sulamaya 5 yılda toplam 15 milyon lira para harcadık” dedi.

Altay, daha sonra Derebucak ilçesine geçerek, burada da vatandaşlarla bir araya geldi. Derebucak'a 40 milyon lira yatırım yapıldığını belirten Altay, ''Büyükşehir Belediyemiz tarafından Derebucak’a 40 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi. Bu işte önemli birinin emeği ve katkısı var. Sizlerin de hemşerisi olan, şehrimize 15 yıl hizmet etmiş, şimdi de milletvekili olarak hizmet eden Tahir Akyürek Başkanımızı buradan anıyoruz. Kendisine şehrimiz adına teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun” diye konuştu.

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