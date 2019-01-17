Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, esnaf oda başkanlarıyla bir araya geldi

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, esnaf oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Şehir İstişareleri' kapsamında Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ve birliğe bağlı oda başkanlarıyla bir araya geldi. Mevlana Kültür Merkezi’ndeki programda oda başkanlarıyla istişarelerde bulunan Başkan Altay, “Esnaf odalarımızla düzenli olarak bir araya gelip istişare ediyoruz. Ortak noktada buluşmaya gayret ediyoruz. Zaten şehrimizi ortak akılla yönetiyoruz. Sizler de çok büyük kitleleri temsil ediyorsunuz. Konyamız bu konuda çok başarılı bir şehir. Konya, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partileri ile STK’ları ile hep birlikte istişare eden, aynı masa etrafında toplanabilen ve sorunu çözmek için gayret gösteren bir şehir. Bu konuda da tüm şehirlere örneğiz” dedi.

Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte sadece merkezdeki değil, 31 ilçedeki esnafların sorunlarıyla da ilgilendiklerini belirterek ilçe belediye başkan adaylarının da açıklanmasıyla birlikte istişareleri hem merkezde hem merkez dışındaki ilçelerde arttırarak sürdüreceklerini kaydetti. Başkan Altay, “Bu dönem, koordinasyonun çok daha yüksek ve bir araya gelmemizin daha fazla olacağı bir dönem olacak. Selçuklu Belediye Başkanlığı görevinin ardından 9 aya yakın bir süredir de Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyoruz. İnşallah yeni dönemde de Konya, partimize ve Cumhur İttifakı’na en yüksek desteği verecek. Türkiye’nin birlik, beraberlik ve bekası için birlikte hareket ediyoruz. Bizler de kamu hizmetlerinin aksamaması ve daha iyi yürütülmesi için Konya Büyükşehir Belediyesi olarak çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz gayret gösteriyoruz. İnşallah geleceğin Konyası çok daha güzel olacak.”diye konuştu.

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın Türkiye’de eşine rastlanmamış bir birlikteliği ortaya koyduğunun altını çizdi. Karabacak, “Konya Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği 55 bin üyesi, 84 esnaf odasıyla Konya’mızın en önemli sivil toplum örgütlerinden birisi. Başkanımıza, her zaman esnaf ve sanatkârlar odasına yapmış olduğu destekten dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz. 9 ay içerisinde bu 5’inci toplantımız. Konya’yı birlikte yönetmek adına yapılan bu istişareleri önemsiyoruz. Esnaf ve sanatkârlarımız da bu anlamda bu toplantılardan memnun” dedi.

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