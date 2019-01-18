Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, öğrencileri tatilde Millet Kıraathaneleri'ne davet etti

KONYA,()-KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, öğrencilere sömestir tatilinde dinlenirken kitap okumalarını isteyerek, bütün öğrencileri tatil boyunca anne ve babalarıyla birlikte Millet Kıraathaneleri'ne davet etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Altay, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi nedeniyle, bütün öğrencilerin karne heyecanını paylaştığını belirtti. Öğrencilere tatili iyi değerlendirmeleri konusunda tavsiyede bulunan Altay,''Yarıyıl tatiline girerken öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin heyecanlarını paylaşıyorum. Yoğun bir tempoda geçen ve gelecek adına yeni bilgilerin öğrenildiği ilk dönemin ardından öğrenci kardeşlerimizin tatillerini iyi değerlendirmelerini, dinlenirken kitap okumayı ihmal etmemelerini istiyoruz. Çocuklarımızı tatilde özellikle anne ve babalarını da yanlarına alarak Millet Kıraathanelerimize davet ediyoruz. Velilerimizin de notu düşük olan çocuklarımıza karşı anlayışlı olmalarını rica ediyoruz. Telafisi olan bir dönemin daha olduğunu unutmayalım. Çocuklarımızın başarılarını sadece karne notlarından ibaret görmeyerek onları davranış ve tutumlarıyla da değerlendirelim. Geleceğimizin umudu nesillerimizin en iyi şekilde yetişmesi adına öğrencilerimizin yetişmesi için büyük bir özveriyle gayret eden tüm öğretmenlerimizi ve kıymetli ailelerimizi tebrik ediyorum. Yarıyıl tatilinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.