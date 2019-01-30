Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: Konya Teknik Üniversitesi, Konya için büyük bir kazanım'

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Teknik Üniversitesi’nin şehir için büyük bir kazanım olduğunu belirterek, öğrencilerin daha güzel imkanlarla geleceğe hazırlanmalarına katkı sağlamak için hükümetin, yerel yönetimlerin ve üniversitelerin her türlü çabayı gösterdiklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, ve Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, üniversitenin kapmüs alanında incelemede bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Teknik Üniversitesi’nin Konya için büyük bir kazanım olduğunu belirterek, öğrencilerin daha güzel imkanlarla geleceğe hazırlanmalarına katkı sağlamak için hükümetin, yerel yönetimlerin ve üniversitelerin her türlü çabayı gösterdiklerini söyledi.

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