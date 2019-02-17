Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: Ilgın'a 124 milyon yatırım gerçekleştirdik

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, '' Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 5 yıl içerisinde Ilgın’a 124 milyon lira yatırım gerçekleştirdik.''dedi.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, ile birlikte Doğanhisar ve Ilgın'ı ziyaret etti.Her iki ilçede de partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılış törenine de katılan Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak Doğanhisar ilçesine 64 milyon, Ilgın'da 124 milyon yatırım yaptırkalırını belirtti. Altay, ''Bugüne kadar Ilgın’a hizmet veren Mehmet Karahan Bey’e teşekkür ediyorum. İnşallah Ilgın Belediye Başkan adayımız Yalçın Bey ile birlikte Ilgınımıza hizmetler yapacağız. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 5 yıl içerisinde Ilgın’a 124 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Bu sadece Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Ilgın’a yaptığı yatırımdır. İnşallah güçlü olacağız ve Ilgın’ın geleceği için çok önemli işler yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.