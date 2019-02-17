Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: Akşehir, yeni bir turizm merkezi olacak

Mehmet IŞIK/KONYA,() - KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “son 5 yılda Akşehir’e 196 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Akşehir, yeni bir turizm merkezi olması yolunda önemli bir altyapıya kavuştu” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, ile birlikte Akşehir’de ziyaretlerde bulunarak vefa buluşmasına katıldılar. Son5 yıl içerisinde Akşehir’e 196 milyon liralık yatırım yapıldığını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Özellikle Bedesten’de yapılan restorasyon çalışmaları ve Akşehir Belediyemizin yaptığı restorasyonlarla aslında Akşehir’in yeni bir turizm merkezi olması yolunda önemli bir altyapıya kavuşuldu. Bundan sonra yapmamız gereken bir taraftan bu altyapıyı güçlendirmek bir taraftan da insanların Akşehir’e daha fazla gelmesini sağlamak. Bu dönemde de yine üçlü olalım güçlü olalım diyoruz. İlçe belediyesinde AK Partili bir belediye Büyükşehir’de AK Partili bir belediye ve AK Parti hükümetiyle inşallah gelecek 5 yılda da önemli hizmetler yapmak bizlere nasip olur” diye konuştu.

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