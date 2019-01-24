Konuşma bozuklukları kursu ilgi gördü

SERİK, () - SERİK Belediyesi tarafından hizmete sunulan Konuşma Bozuklukları Eğitim Kursu ile her yaştan yaklaşık 100 kişi derdine derman buldu.

Serik Belediyesi tarafından kurulan Konuşma Bozuklukları Eğitim Kursu'nda ücretsiz olarak uygulanan tedavi programı ile kursiyerler sağlığına kavuşmaya devam ediyor. Uzman terapistlerin eğitim verdiği kurs sayesinde kekemelik, artikülasyon (yanlış harf kullanımı), R'leri söylememe ve konuşma tembelliği yaşayanlar rahatsızlıklarından kurtulmanın sevincini yaşıyor. 2017 yılında açılan ve bugüne kadar, her yaştan yaklaşık 100 kişinin katıldığı kursta, konuşma bozukluğu sebebiyle sosyal çevrelerinden uzaklaşmış ve özgüvenini kaybetmiş kursiyerlerin tekrar hayata tutunmaları sağlanıyor.

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, "Konuşma bozuklukları, insanların yaşamlarında olumsuzluğa neden oluyor. Bu yüzden birçok insan konuşma bozukluğu sebebiyle iş ve sosyal yaşamında büyük sıkıntılar yaşıyor. Biz e belediye olarak açtığımız kursla bu sorunu yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına kesin çözüm buluyoruz. Onların dualarıyla hizmet yolunda ilerleyişimizi sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Çalık, bu tür sıkıntıları olan vatandaşlara da seslenerek, "Konuşma bozukluğu rahatsızlığı olanlar varsa belediyemiz bünyesinde bulunan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze gelip kayıtlarını yaptırabilir. Bilimsel metotların uygulandığı merkezimizdeki kekeme ve konuşma bozukluğu kursunda görevli uzmanımız Sibel Vural hocamızın vermiş olduğu eğitimler sayesinde kursiyerlerimizin problemlerini ortadan kaldırıyoruz" diye konuştu.

Konuşma bozuklukları uzmanı Sibel Vural da kekemeliğin bireylerin hayatları boyunca yaşamak zorunda oldukları bir sorun olmadığını vurgularken, şöyle dedi:

"Kursiyerlerimize ağırlıklı olarak doğru şekilde nefes alıp, verme çalışması yapıyoruz. Doğru konuşma tekniğini öğretiyoruz. Akıcı, rahat konuşmalarını sağlıyoruz. Çubuk çalışmasıyla dudak ve kasların gelişmesine katkı sağladık. Proje kapsamında artikülasyon, hızlı konuşma ve kekemelik sorununu giderdik. 5-6 yaştan 60 yaşa kadar herkese yönelik çalışma yaptık. Konuşma bozukluğu bir kader değildir. Herkes cesaret ederek konuşmasını düzeltebilir."

Serik Belediyesi'nde açılan Konuşma Bozuklukları Eğitim Kursunda ücretsiz olarak uygulanan tedavi programı, yarıyıl tatilinde de eğitime devam edecek.

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