Konukuoğlu'ndan 23 Nisan mesajı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, tüm çocukların barış, kardeşlik ve huzur içerisinde yaşamasını diledi.

Konukoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, ‘yarınlarımız’ diye tanımladığı çocukları en iyi şekilde hazırlamanın herkesin en asli görevi olduğuna vurgu yaparak, “Büyük Önder Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" dedi.

'Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir sözüyle; birlik ve beraberlik içerisinde vatan topraklarımız uğruna büyük mücadeleler verilmiş, milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkılmıştır' diyen Konukoğlu, şöyle devam etti:

"Milletimizin temsilcilerinin ortak bir amaçla bir meclis çatısı altında toplanıldığı 23 Nisan 1920, geleceğimiz ve bugünümüz için 98 yıl önce atılmış önemli bir adımdır. TBMM'nin açılışının ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 98'inci yıldönümünü kutladığımız bu günde Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele arkadaşlarını rahmet ve şükranla anar, tüm çocuklarımızın 'Çocuk Bayramını' kutlar sevgiyle kucaklarım."

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