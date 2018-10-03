Konukoğlu, en güçlü 30 insanı arasında

GAZİANTEP, () - SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, iş ve ekonomi dergisi Capital’in gelenekselleşen Türkiye’nin En Güçlü 30 İş İnsanı araştırmasında yerini aldı.

Capital’de yer alan haberde, güçlüler liginin sadece sağlanan milyar dolarlık ciroya ve binlerce kişilik istihdama göre değil, etki alanı, liderlik gücü ve itibar gibi kriterlere göre de şekillendiğine vurgu yapıldı.

Türkiye’nin En Güçlü 30 İş İnsanı araştırmasında, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’nun yanı sıra, şu isimler bulunuyor:

"Ömer Koç (Koç Holding), Murat Ülker (Yıldız Holding), Güler Sabancı (Sabancı Holding) Hüsnü Özyeğin (Fiba Holding), Tuncay Özilhan (Anadolu Grubu), Ahmet Zorlu (Zorlu Holding), Ferit Şahenk (Doğuş Grubu), Bülent Eczacıbaşı (Eczacıbaşı Topluluğu), Suzan Sabancı (Akbank Başkanı), Rifat Hisarcıklıoğlu (TOBB Başkanı) Erman Ilıcak (Rönesans Holding), Erol Sabancı (Sabancı Holding Başkan Vekili), Adnan Bali (Türkiye İş Bankası Genel Müdürü), Cem Boyner (Boyner Holding), Ahmet Kocabıyık (Borusan Holding), Fuat Tosyalı (Tosyalı Holding), Nihat Özdemir (Limak Holding), Hamdi Akın (Akfen Holding), Hüseyin Aydın (Türkiye Bankalar Birliği Başkanı), Murat Çetinkaya (Merkez Bankası Başkanı), Yıldırım Demirören (Demirören Grubu), Levent Çakıroğlu (Koç Holding – CEO), Mehmet Göçmen (Sabancı Holding – CEO), Begümhan Doğan Faralyalı (Doğan Holding), Erol Bilecik (TÜSİAD Başkanı), Kaan Terzioğlu (Turkcell Genel Müdürü), Ali Sabancı (Pegasus), Ali Raif Dinçkök (Akkök Holding) ve Zeynep Bodur Okyay (Kale Grubu)."

FOTOĞRAFLI