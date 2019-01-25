Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, D(HA) - OSMANİYE'de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza merkez ilçeye bağlı Sakızgediği Köyü mülki sınırları içerisinde bulunan E-90 karayolu üzerinde meydana geldi. Adana yönüne seyir halinde olan Hamdi Bitmen (67) idaresindeki 42 HK 923 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçtaki sürücü Hamdi Bitmen ile birlikte yolculardan, Veysi Arık (67), Lokman Bitmen (67), Behiye Bitmen (66) ve Hasan Bitmen (60) yaralandı. Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.