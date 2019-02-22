Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı, 1 yaralı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de, otomobiliyle deneme sürüşüne çıkan Ertuğrul Kaya, (27) seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde bulunan beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü ağır yaralandı.

Ertuğrul Kaya, Küçük Sanayi Sitesinden ki yeni aldığı 34 GUC 34 plakalı üstü açık spor otomobiliyle Güney Çevre Yolu'na çıkarak deneme sürücü yapmak istedi. İddiaya göre, havanın da yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan zeminde otomobilinin hakimiyetini kaybeden Kaya, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Kaya, Osmaniye Belediyesi Kurtarma Ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Ağır yaralanan Kaya, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ortadan ikiye bükülen otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis, kazyala ilgili soruşturma başlattı.

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