Kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 3 yaralı

ANTALYA'da kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 21.00'de, Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Adları öğrenilemeyen 3 kişi, 07 YBH 06 plakalı otomobille Cebesoy Caddesi'nden Burhanettin Onat Caddesi istikametine seyir halindeyken araç kontrolden çıktı. Araç kaldırımı aştıktan sonra yol kenarında bulunan apartamanın korkuluklarını kırdı. Binanın zemin katında bulunan elektronik ürün satan dükkana çarpan otomobil, apartman bahçesinde güçlükle durabildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sağ ön tekerleği yerinden çıkarken aracın çarptığı dükkanın camları kırıldı.

Çevredekiler, otomobildeki 3 kişinin araçtan çıkmasına yardımcı oldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü.

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