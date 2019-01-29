Kontak anahtarı üzerinde unutulan araç çalındı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () – BURSA’nın İnegöl ilçesinde sahibinin kontak anahtarını üzerinde unuttuğu hafif ticari araç kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı.

Olay, gece saatlerinde Mahmudiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. 16 NJ 516 plakalı hafif ticari aracını caddeye park eden M.İ., aracın kontak anahtarını üzerinde unutarak evine gitti. Durumu fırsat bilen kişi ya da kişiler aracı çalarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra aracının park ettiği yerde olmadığını fark eden M.İ., durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, aracı çalan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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