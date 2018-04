Konservatuar öğrencilerinin sertifika heyecanı

KAYSERİ,() - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı kış dönemi kursları, öğrencilere sertifikalarının verilmesiyle sona erdi. Yaklaşık 2000 öğrenci kış dönemi kurslarından mezun oldu.

Her yıl yaklaşık 5000 kişinin 21 ayrı branşta ders alarak bir sanat dalında ilerlemesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, kış kurslarından yaklaşık 2000 öğrenciyi mezun etti. 9-15 yaş grubundaki öğrencilerin sertifika töreni Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Mezun olan öğrencilerin aileleriyle birlikte katıldığı sertifika töreninde Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi tamamıyla doldu. Öğrenciler, mezuniyet etkinliğinde kış dönemi kurslarında öğrendiklerini sahneye taşıma imkanı da buldu. Kış döneminde 9 ayrı branşta kurslar gören öğrenciler gruplar halinde sahneye çıkarak çeşitli gösteriler yaptılar.

