KONESKOOP'tan enflasyonla mücadeleye destek

ANTALYA, () - Konyaaltı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nden (KONESKOOP), enflasyonla mücadele seferberliğine destek çağrısı yaptı. KONESKOOP Başkanı Durali Kolpak, “Üyelerimiz bu mücadeleye ellerinden gelen katkıyı koyacaktır" dedi.

KONESKOOP Başkanı Durali Kolpak, hükümetin açıkladığı' Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek verdiklerini söyledi. Yaklaşık 2 bin 500 üyelkeri bulunduğunu belirten Başkasn Kolpak, enflasyonla mücadeleye destek çağrısı yaptı. Durali Kolpak, “Esnaf ve sanatkarlarımızın ellerinden gelen katkıyı sunacaklarına inanıyorum" dedi.

'TEK SES OLURSAK NETİCE ALIRIZ'

Enflasyonla mücadelenin aynı zamanda yüksek faiz ve işsizlikle mücadele anlamına geldiğini belirten Kolpak, "Bu mücadeleye toplumun tüm kesimleri ne kadar güçlü destek olursa etkisi de o kadar büyük olur. Kamu kurumlarının tek başına çabası yeterli olmaz. Hepimiz tek yürek, tek ses olursak netice alacağımıza eminim. Milletimiz geçmişte bunun örneklerini göstermiştir. Zor zamanlarda devletinin yanında durmuştur, yine duracaktır" dedi.

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