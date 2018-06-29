Konak'ta yüzmeye engel yok

KONAK Belediyesi'nin yaz tatiline giren çocuklar için başlattığı ücretsiz yüzme kurslarından engelli çocuklar da yararlanıyor.

Levent Spor Tesisi'nde kurulan prefabrik yüzme havuzunda cam kemik hatalığı ve serebral palsi (beyin felci) sonucu fiziksel engelli olan Bilal Gürses ile Asmin Tanrıkulu haftanın üç günü kursa geliyor. Yüzme antrenörleriyle teke tek çalışan Bilal ve Asmin için yüzme eğitimi adeta bir terapi niteliğinde oluyor. Anneleri tarafından büyük bir özveriyle pazartesi, çarşamba ve cuma günleri havuza getirilen minikler bir saat boyunca suda hafif düzeyde yüzme çalışması yapıyor.

ÖZEL ÇOCUKLARA ÖZEL DERS

Yüzme kursuna gelen engelli çocuklardan Bilal Gürses'in annesi Hanım Gürses, hamileliğinin sekizinci ayında oğlunun cam kemik hastası olduğunun anlaşıldığını belirterek, Bilal'in karnındayken kol ve bacaklarında kırıklar olduğunu, kendi kendine kaynadığı için doğuştan kol ve bacaklarında yapısal bozukluklar bulunduğunu söyledi. Hanım Gürses, Bilal'in suyu çok sevdiğini, bu yüzden bu yıl da yüzme kursuna getirdiğini anlattı. Beyin felci hastası olan Asmin'in annesi Gönül Tanrıkulu da kızını haftanın üç günü yüzme kursuna getiriyor.

YÜZME İYİ GELİYOR

Kızının hastalığının doğuştan olduğunu söyleyen Gönül Tanrıkulu, 23 yaşından bu yana durumu iyiye gidiyor. Yüzmeye isteyerek geliyor. Fizik tedavi doktorumuz da onayladı. Üç ayda bir botoks tedavisi yaptırıyoruz. Doktorumuz, 'Yüzme sayesinde bir süre sonra bu tedaviye gerek kalmadan yürütebiliriz' dedi. Çok mutlu olduk. Çocuğum da çok mutlu" diyerek Başkan Sema Pekdaş'a sunduğu hizmet için teşekkür etti.

Antrenörler de şefkatle yaklaşarak her iki engelli miniğe bir saat süren eğitim veriyor.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Konak Belediyesi'nin ücretsiz yüzme kursları bu yıl Gültepe 26 Ağustos Mahallesi'nde Levent Spor Tesisi'nin yanı sıra Güneşli Mahallesi'nde Güneşli Spor Tesisi ve Eşrefpaşa'da Zafertepe Spor Tesisi'nde kurulan prefabrik havuzlarda veriliyor. 18 Haziran tarihinde başlayan yüzme kursunun ilk dönemi 13 Ağustos'ta son bulacak. İkinci dönem ise 16 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. 6-13 yaş aralığındaki çocukların katılabildiği kursların ikinci dönemi için hala kayıtlar devam ediyor.

İZMİR, ()

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