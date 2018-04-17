İZMİR’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, hem eğlenceli şenlikler hem de düzenlenen spor müsabakalarıyla kutlanıyor.

Konak Belediyesi dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl da birçok farklı etkinlikle kutluyor. ‘Konak’ta Şenlik Var’ etkinlikleri 18 Nisan Çarşamba Agora Parkı’nda başlayacak. Ardından 19 Nisan Perşembe günü Gültepe Şenel Aksu Parkı’nda, 20 Nisan Cuma günü Kılıçreis Mahallesi İhsan Alyanak Parkı’nda ve son olarak da 21 Nisan Cumartesi günü Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı’nda gerçekleştirilecek. Konak’ın dört bir yanında yapılacak olan ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ şenlikleri saat 15.00’te başlayacak ve sadece çocuklara değil 7’den 70’e tüm İzmirlilere açık olacak. Eğlenceli gösterilerle keyifli bir gün yaşayacak olan Cumhuriyet sevdalısı minikler Atatürk’ün armağan ettiği bayramı doyasıya kutlayacak. Konak İlçesi’nde eğitim veren ilkokullardan 35 erkek, 21 kız futbol takımının kıyasıya mücadele verdiği turnuva büyük mücadelelere sahne oldu. Toplam 784 minik futbolcu takım olarak finale kalmak için ter döktü. Turnuvanın final maçları ve kupa töreni 20 Nisan Cuma günü Konak Belediyesi’nin Halkapınar’daki yeni spor sahasında yapılacak. Diğer taraftan Spor Müdürlüğü’nce ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ kapsamında bir de açılış gerçekleştirilecek. Halkapınar’da yapımı tamamlanan halı sahanın açılışı aynı zamanda 'İlkokullararası Bebestad Atletizm Oyunları'nın finaline de evsahipliği yapacak. ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ kapsamında düzenlenen atletizm oyunlarında minik sporcular kupa ve madalyalarına yeni hizmete girecek olan tesiste kavuşacak.

İZMİR, ()

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