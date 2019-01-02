Konak'ta personele tehlikeli madde eğitimi

KONAK Belediyesi, 2018 yılı Ocak ayında yürürlüğe giren Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması'nın (ADR) hükümleri kapsamında ADR belgesini aldı, ayrıca Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) hizmeti alarak personeline de bu konuda eğitim veren belediyelerden biri oldu.

Tehlikeli maddelerin, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli şekilde kamuya açık karayolu ile taşınmasını sağlamakla yükümlü olan her kurumun alması gerekli ADR belgesini alan Konak Belediyesi, bu alanda çalışan personel için eğitim semineri düzenledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın zorunlu kıldığı ADR belgesini ilk alan belediyeler arasında yer alan Konak Belediyesi, gaz, benzin, mazot, kimyasal madde gibi yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu alanda çalışan personeline 'tehlikeli madde eğitimi' konusunda eğitim semineri düzenledi. Eğitimlere; Veterinerlik, Temizlik ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışan personel katıldı.

'BANA BİRŞEY OLMAZ DEMEYİN'

Konak Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nce organize edilen eğitime ilk olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli katıldı. Tehlikeli ve patlayıcı madde güvenlik uzmanı Hafız Pehlevan tarafından verilen seminerde; tehlikeli maddelerin neler olduğu, başta halk sağlığı ve çevrenin korunması amacıyla tehlikeli maddelerin nasıl tanımlanıp, hangi yöntemle taşınması gerektiği, tehlikeli maddeye maruz kalındığında ne yapılması gerektiği, görseller eşliğinde sunuldu. Hafız Pehlevan, çalışanların iş güvenliğini mutlaka almaları gerektiğini belirterek, çöp toplayan personelin çöp varillerinin içine zararlı maddelerin atılmış olabileceğini unutmamaları gerektiğine dikkat çekerek, "Mutlaka varillerin içini kontrol edin. Yanıcı, patlayıcı, içi gaz veya tehlikeli madde dolu ambalajlar olabilir. Çöp kamyonlarında bu ambalajlar preslendiğinde korkunç sonuçlar ortaya çıkabilir" dedi. Pehlevan, tüm çalışanların iş güvenliği koşulları içinde çalışması gerektiğini de belirterek, "Sizi sizden daha çok koruyacak kimse yok. 'Bana bir şey olmaz' mantığı ile hareket etmeyip, işyerinin sağladığı, iş güvenliği koşullarına uygun kıyafetinizi giymeyi ihmal etmeyin" diye konuştu.

Personele, bir saat süren seminerin sonunda verilen bilgileri içeren 10 soruluk mini bir test de uygulandı.

İZMİR, ()

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