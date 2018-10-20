Konak'ta lezzet şöleni sürüyor

KONAK Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği 'Mutfak Konak: İzmir Lezzetleri Festivali' ikinci gününde tadım etkinlikleri, atölye ve söyleşiler aracılığıyla İzmirlilere lezzet dolu anlar yaşattı.

Alsancak Dominik Caddesi, Kemeraltı Abacıoğlu Han ve Mutfak Konak Atölye olmak üzere üç ayrı noktada düzenlenen etkinliklerde uzman şefler tarafından yapılan İzmir yemekleri ziyaretçilerin damaklarını şenlendirirken, söyleşilerle gastronomi, mutfak kültürü ve sektördeki yeni gelişmelere dair pek çok şey konuşuldu. İzmir Aşçılar Derneği üyesi şefler Abacıoğlu'nda yemek atölyesi ve tadım etkinlikleriyle konuklara birbirinden özel lezzetler sunarken, İzmir Profesyonel Aşçılar Derneği şefleri ise Kemeraltı Mutfak Konak Atölyesi'nde İzmir ve Ege yemeklerini kendi yorumlarıyla pişirdi.

PEKDAŞ'TAN ÜNLÜ GURMELERE LOKMA İKRAMI

Festival kapsamında Alsancak Dominik Caddesi'nde yemek tasarımcısı ve şef Gabriele Sponza, Fransız pastacılığında uzman, eğitmen şef Marilen Braggiotti ve dünyanın en iyi 10 şefinden biri seçilen, hayata geçirdiği projelerle takdirleri toplayan ünlü şef Ebru Baybara Demir etkinlikte yer aldı. Festivalin özel konuğu olarak gelen Baybara Demir, festival katılımcılarına harire ve isfire tatlılarını yaptı. Gurme, yazar, gezgin Mehmet Yaşin ve Teoman Hünal da festivalin bir diğer önemli konuklarından oldu. Alsancak Dominik Caddesi'ndeki festival alanını gezen, şeflerle gastronomi dolu sohbetler gerçekleştiren Yaşin ve Hünal'a Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da eşlik etti. Pekdaş, iki gurmeye İzmir'in ünlü lokmasından da ikram etti.

İZMİR MUTFAĞINA DAİR HER ŞEY

Bu yıl ilki düzenlenen Mutfak Konak: İzmir Lezzetleri Festivali'nin beklediklerinden çok daha fazla ilgi gördüğünü dile getiren Başkan Pekdaş, ikinci günü geride bırakan festivalin renkli, hareketli ve dopdolu geçtiğini söyledi. Festivalin son gününe tüm İzmir halkını davet eden Başkan Pekdaş, "İzmir Mutfağını korumak ve daima yaşatmak amacıyla çıktığımız bu yolda İzmir'in tarihine, kültürüne ve mutfağına dair pek çok yeni şey öğrendik, farklı bakış açıları geliştirdik. İzmir Mutfağına olan saygımız ve barındırdığı kültürel birikimine olan hayranlığımız bir kez daha arttı. Festivalimizin son gününe tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Bu güzel organizasyonun parçası olmak, İzmir'in lezzetlerinin aktarılmasında katkı koymak isteyen herkesi bekliyoruz. Gelin İzmir Lezzetleri Festivali'nin son gününü birlikte geçirelim" dedi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI