Konak'ın dört bir yanında 23 Nisan coşkusu

İZMİR'in Konak ilçesinin dört bir yanından düzenlenen çocuk şenlikleriyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşandı.

Konak Belediyesi, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ilçenin farklı noktalarında düzenlediği 'Konak'ta Şenlik Var' etkinlikleriyle kutladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan bayram dolayısıyla düzenlenen kutlamalara, binlerce çocuk katıldı. 23 Nisan coşkusunun yüreklerde hissedildiği şenliklerde Atatürk'e ve Cumhuriyet'e olan bağlılıklarını dile getiren minikler, aynı zamanda eğlenceli bir gün de geçirdi.

PARKLARDA BAYRAM HAVASI

Konak'ta Şenlik Var etkinlikleri 17 Nisan Salı günü Ege Mahallesi'nde başladı. Daha sonra Çarşamba günü Agora Parkı'nda, Perşembe günü Gültepe Şenel Aksu Parkı'nda, Cuma günü ise Kılıçreis Mahallesi İhsan Alyanak Parkı'nda düzenlendi. Şenliklere sadece çocuklar değil, 7'den 70'e tüm Atatürk ve Cumhuriyet sevdalıları katıldı. Şenliklerin sonuncusu 21 Nisan Cumartesi günü Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı'nda düzenlendi. Burada da çocuklar; müzik, illüzyon ve dans gösterileri ile bayramlarını doyasıya yaşadı. Eğlenceli gösterilerle keyifli bir gün yaşayan minikler Atatürk'ün armağan ettiği bayramı coşku içinde kutladı.

İZMİR, ()

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