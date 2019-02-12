Konak Belediyesi işçileri greve gidiyor

İZMİR’de Konak Belediyesi’nde çalışan ve DİSK Genel İş İzmir 5 No’lu Şube’de örgütlü bulunan 1276 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, taraflar uzlaşmaya varamadı. Sendika, perşembe sabahı grev ilamını asma kararı aldı.

Konak Belediyesi’nin temizlik, park, büro, sosyal hizmetler, kültür gibi birimlerinde çalışan ve 1276 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri (TİS) sonuçsuz kaldı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş İzmir 5 No’lu Şube’de örgütlü bulunan işçiler, grev kararı aldı. Sendika, 14 Şubat Perşembe günü saat 08.00’de belediye binasında grev ilamını asacak. Tarafların uzlaşamaması halinde işçiler 25 Şubat’ta greve çıkacak. Şube Başkanı Ali Haydar Kara, TİS’te yer alan 13 madde üzerinde uzlaşmaya varamadıklarını açıkladı. Kara, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) sonrası kadroya geçen işçiler konusunda da bazı anlaşmazlıkların yaşandığını belirterek, "KHK kapsamında kadroya geçen arkadaşların asgari ücret fiyat farkı, ulaşım hakkı ve gıda yardımı talebine karşılık alamadık. Masada uzlaşmaya çalıştık ama olmadı. İşveren ile anlaşmaya varamadık ve grev kararı almaya mecbur kaldık" dedi.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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