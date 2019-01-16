Konak Belediyesi, elektrik fabrikasına talip oldu

KONAK Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın bir kez daha ihaleye çıkma kararı aldığı Umurbey Mahallesi'ndeki tarihi elektrik fabrikası ve arazisinin Konak Belediyesi'ne tahsis edilmesi için çağrıda bulundu.

Mülkiyeti Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'nde (ADÜAŞ) ait olan Alsancak'taki tarihi binanın kamusal hizmet veren bir merkeze dönüştürülmesi için kendilerine tahsisini isteyen Pekdaş, bu önerinin kabul edilmemesi halinde 16 Nisan'da yapılacak ihaleye girmek için şartname alacaklarını söyledi. Pekdaş, her Konak sakini için 1 lira olmak üzere 380 bin 640 lira teklifte bulunacaklarını belirterek, tepkilerini dile getirdi.

'HER TALEP ETTİĞİMİZİ PARAYLA SATIN ALDIK'

Konak'ta devlete ait arazi ve binalarını yine kamu hizmeti üretmek için tahsis almak istediklerini dile getiren Pekdaş, şimdiye kadar talepte bulundukları kamu binalarını satın almak zorunda kaldıklarını söyledi. İlçe belediyesi olarak kısıtlı bütçelerine karşılık halka hizmet için bu satın almaları yapmak zorunda olduklarını dile getiren Başkan Pekdaş, "Tarihi İpek Yolu üzerinde kurulan Eşrefpaşa Pazaryerini taşımak için Güneşli Mahallesi'ndeki İl Jandarma Komutanlığı'nın boşaltığı araziyi TOKİ'den faizleriyle birlikte yaklaşık 15 milyon lira bedelle satın almak zorunda kaldık. Yine Basmane oteller bölgesinde kalan ve restorasyonu belediyemizce yapılarak, Basmane Semt Merkezi olarak kullandığımız Hazineye ait tarihi yapıyı da yaklaşık 2 milyon lira bedelle yine satın almak zorunda kaldık. Hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunarken, kısıtlı bütçemizle kamusal alanları çoğaltmaya, var olanları da korumaya çalışıyoruz" dedi.

'HALKA HİZMET İÇİN BİZE VERSİNLER'

Tarihi Elektrik Fabrikası'nın da İzmir'in önemli bir yapılarından olduğunu dile getiren Pekdaş, "Bu tarihi yapı 1998 yılına kadar aralıksız olarak kentimizin enerji ihtiyacını karşılamaya katkı vermiş daha sonra, 'Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı' olarak tescillenmiştir. Ancak içi boşaltılan ve yıkılmaya terk edilen bu tarihi yapı 'metruk ve harap' ifadeleriyle satışa çıkarılmıştır. Tescilli bir kamusal alanın ısrarla satılmak istenmesini anlamakta zorlanıyoruz. Bir taraftan bizler kamusal faaliyetler, hizmetler için mekan arayışındayken, kamuya ait malların, alanların özelleştirme yoluyla satışının gündeme gelmesini doğru bulmuyorum. Elektrik fabrikası da kamuya ait bir yer. Kamunun imkanlarıyla değer kazanmış, kamunun yatırımlarıyla değer olarak ortaya çıkmış bir yer. O zaman elektrik fabrikasından yararlananlar da kamu olmak zorunda. Bu alanla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçmişte tahsis taleplerinin olduğunu biliyoruz. Buradan, söz konusu alanın İzmir Büyükşehir veya belediyemize tahsis edilmesi için bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Amacımız kamusal bir ihtiyacı karşılamak ve kamusal bir fayda sağlamak. Bu yüzden burasını talep ediyoruz. Özelleştirme idaresi satmaktan vazgeçsin her şey para değildir" dedi.

HER KONAKLI İÇİN 1 LİRA

Pekdaş, tarihi binanın bulunduğu alanın planlarda kültürel fonksiyonla tanımlanmış olduğunu belirterek, satışın ardından alanın da burasını mutlaka kültür fonksiyonuyla işlevselleştirmek zorunda olduğunu söyledi. Tarihi binanın satışında ısrar edilmesi halinde ilginç bir karara imza atacaklarını da dile getiren Başkan Pekdaş, 16 Nisan'da yapılacağı açıklanan ihale için şartname alacaklarını belirterek, "Konak'ta yaşayan 380 bin 640 hemşehrimizin her biri adına 1 lira olmak üzere toplam 380 bin 640 lira teklifte bulunacağız" diye konuştu.

İZMİR, ()

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