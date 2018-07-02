Konak Belediye Meclis üyeleri Madımak olaylarını tartıştı





İZMİR'de Konak Belediyesi'nin Haziran ayı olağan meclis toplantılarının ilk oturumu Başkan Sema Pekdaş yönetiminde gerçekleştirildi. Meclis'te 25 yıl önce Sivas Madımak olaylarında hayatını kaybedenler anıldı. Belediye Başkanı Pekdaş, "Sivas'ta sadece fikirlerini söyleyen insanlar yandılar, yakıldı" derken, AK Parti Grup Sözcüsü Abdullah Siyahkoç'tan dış güçler çıkışı geldi. Siyahkoç, "Bu ülkenin üzerinde kirli eller her zaman vardı. Bu katliamın failleri 25 yıldır ortaya çıkmıyorsa, ülkemiz üzerinde dış güçlerin etkisinin ne kadar olduğu görülüyor" diye konuştu.

Konak Belediye Meclisi'nin açılışında konuşan Başkan Sema Pekdaş, 2 Temmuz 1993 yılında Sivas'ta yaşanan olaylarda hayatını kaybedenleri andı. Sivas'ta sadece fikirlerini söyleyen insanların yandığını, yakıldığını söyleyen Pekdaş, "Oysa fikirlerin yargılandığı tek yer mahkemeler olmalıydı. Masum insanların linç edilmesi olmamalıydı. Bu acı ve elim olayla maalesef yargıda da hesaplaşma yaşanmadı. Oysa bir ülkenin huzuru ve yurttaşların güvenini sağlayacak olan tek şey hukukun üstünlüğü, adaletin gerçekleşmesidir. Adaletsizliğin bir toplumu geleceğinden kopartacağı çok açıktır. Devletleri ayakta tutan bir kavramdır adalet. Adaleti gerçekleştirmek devletin asli görevidir. Biz yirmi beş yıl önce bu acıyı yaşadık, adaletin hala işletilmiyor olması en acısı" dedi.

"NEDEN SAKLIYORLAR?"

CHP Grup Başkanvekili Ahmet Karadağ da Madımak katliamında yaşamını yitirenleri anarak, yangını çıkaranları lanetledi. "Şahsım adına bu vahşetten utanıyorum" ifadelerini kullanan Karadağ, "Maalesef bu ülkede insanların yakılmasını, yakanın da yanına kar kalmasını gördük. Faillerin yakalanmaması bana utanç veriyor. Devletin bu işi acilen çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Neden saklanıyor, neden çözülmüyor onu da bilmiyorum? Ortaçağ Avrupası'nda insanlar cadı oldukları iddiasıyla yakılıyordu. 25 yıl önce de insanlar canlı canlı yakıldı. Bana göre yobaz olduktan sonra hangi dinden olursa olsun bu vahşeti yapanları nefretle kınıyorum. Bir koca kentin meydanında, herkesin içinde, bir otelde insanları yakmanın vahşet boyutunu tarif edemiyorum. Ben topluluğa olan saygımdan ötürü sadece aşağılıyorum ve şiddetle kınıyorum" dedi.

AK PARTİLİ SİYAHKOÇ'TAN DIŞ GÜÇLER ÇIKIŞI

AK Parti Grup Sözcüsü Abdullah Siyahkoç da konuyla ilgili olarak, "Madımak'la ilgili ne söylenebilir ki. 1993 yılında meydana gelen ve kimlerin yaptığı belli olmayan bu olayı biz de kınıyoruz. Bu ülkenin üzerinde kirli eller her zaman vardı. Bizler bu ülkenin birliği ve beraberliği için birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Bu katliamın failleri 25 yıldır ortaya çıkmıyorsa, ülkemiz üzerinde dış güçlerin etkisinin ne kadar olduğu görülüyor" dedi.

Bu sözlere CHP Grup Sözcüsü Karadağ tepki göstererek, "Geçmişte kim yaparsa yapsın, devlette devamlılık esastır. Devlet geçmişiyle de yüzleşmelidir. Hatalarından ders çıkarmalıdır. Sadece Madımak'la da sınırlı kalmamalı, 1980 askeri darbesinde de katledilip öldürülenlerin failleri de ortaya çıkarılsın" diye konuştu.

Karadağ'ın sözlerine yanıt veren Siyahkoç ise, "AK Parti olarak herkesin fikirlerini özgürce söylemesinden yanayız, hiç kimsenin öldürülmesini kabul etmiyoruz" dedi.

Meclisteki Madımak tartışmaları dilek ve öneriler bölümünde de devam etti. Aynı zamanda Konak Kent Konseyi Başkanı da olan Hamit Mumcu, "Yüreklerdeki yangın 25 yıldır hiç sönmedi. Kaybettiğimiz canları saygıyla anıyor, gerici yobazları da şiddetle kınıyorum" dedi.

Karşılıklı söz almalar üzerine son olarak Başkan Pekdaş, "İnsanların farklı düşünme, farklı inançlarda olma hakları vardır. Bu haklarının teminatı da hukuk devleti ve adalettir. Bizim ihtiyacımız olan şey, hukuken üstünlüğü ve yurttaş haklarıdır. Bu ülkenin de adalete ve hukuka ihtiyacı var. Söylemek istediğimiz de sadece bu" diyerek toplantıyı kapattı.



Umut KARAKOYUN / İZMİR, ()

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