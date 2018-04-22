Komşuları şikayet etti, hırsızlar yakalandı

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),() - KOCAELİ'de, bir haftada 2 evin kapısını tornavida ile açarak ziynet eşyalarını çalan 3 hırsız, komşuların durumlarından şüphelenerek ihbar etmesi üzerine yakalandı.

13 Nisan'da İzmit Karabaş Mahallesi'nde tornavida ile kapısını açan hırsızlar yaklaşık 25 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. 20 Nisan tarihinde ise Derince Yavuz Sultan Mahallesi'nde bir evin kapısı aynı yöntemle açılarak 2 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Bu sırada bir apartman sakini hırsızları fark ederek polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul yönüne giden içerisinde Ü.Ç.(20) ile ağabeylerinin eşleri oldukları öğrenilen Ç.Ç.(25) ve D.Ç.(26)'nin bulunduğu aracı Dilovası Rampası mevkiinde durdurdu. 3 kişinin Derince'deki evden çaldıkları ziynet eşyaları ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.