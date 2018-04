Komşuda barış ve kardeşlik mesajları

ÇEŞME Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Sakız Adası Kiralık Odalar ve Pansiyonlar Birliği'nin 6 yıl önce başlattığı 'Kardeşleşme Projesi'nin, bu yıl Yunanistan'ın Sakız Adası'nda gerçekleşen ikinci ayağında barış ve kardeşlik mesajları verildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi ile Yunanistan'ın Sakız Adası arasındaki komşuluk ilişkilerinin turizm ve ticaret alanında da gelişmesi için, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Sakız Adası Kiralık Odalar ve Pansiyonlar Birliği arasında 6 yıl önce işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile her iki komşu arasındaki turizm ve ticaret alanındaki ilişkiler 6 yıldır artan bir ivme ile devam etti. Geçen ay Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın davetlisi olarak Çeşme'ye ziyarette bulunan Sakız heyetinin ardından, Çeşme'den bir heyet de Sakız Adası'na giderek 'Kardeşleşme Projesi' kapsamında barış ve kardeşliğin pekişmesi için bir adım attı.

Sakız Adası Kiralık Odalar ve Pansiyoncular Birliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Sakız Adası Belediye Başkan Yardımcısı Tzotis Apostolos, Sakız Adası Gümrük Müdürü Haris Gialouris ile Sakız Adası Liman Gümrük Sorumlusu Semira Charokopou, Sakız Adası Kiralık Odalar ve Pansiyoncular Birliği Başkanı Dimitris Kytirilakis, Sakız Adası Ticaret Odası 2. Başkanı Kostas Vezeris, Sakız Adası Turizm Ofis Müdürü Rena Pagou Damigou, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü ve Yönetim Kurulu üyeleri, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan vekili Selahattin Arslan ile Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Demir ile çok sayıda davetli katıldı. İki ülke arasında 2012 yılında hayata geçen 'Kardeşleşme Projesi'nin ikinci ayağında bir araya gelen taraflar, gece boyunca 'Barış ve Dostluk' mesajı verdi.

"EGE'NİN RÜZGARI BİZLERİ YAKINLAŞTIRIYOR"

Bir otelin konaklama sponsoru olduğu gecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Sakız Adası Kiralık Odalar ve Pansiyoncular Birliği Başkanı Dimitris Kytirilakis, "İki ülke halkları olarak 28 Nisan 2012 yılında ilk toplantımızı gerçekleştirerek bu güzel projeyi hayata geçirdik. Bu yola kardeşim olarak gördüğüm Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası eski Başkanı Mustafa Cenger ile başladık ve bir diğer kardeşim olarak gördüğüm Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü ile devam ediyoruz. Burada hep beraber 6 yıldır yoldaşlık ediyoruz. Bu süreçte turizm ve kültürel anlamda birçok etkinlik gerçekleştirdik. Bizler şanslı insanlarız. Çünkü Ege'nin rüzgarı bizleri daha da birbirimize yakınlaştırıyor. Son 6 yıl boyunca geliştirdiğimiz dostluklar için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ortak projemizin devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

TÜRK VE YUNAN ÖĞRENCİLER, GASTRONOMİ ALANINDA BULUŞACAKLAR

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü ise Çeşme ve Sakız Adası'ndaki işbirliğine vurgu yapıp, "Sakız'da bulunan ailemle tekrar bir araya gelmekten çok mutluyum. Bizler beraber olmanın ötesinde turizm ve kültürel etkinliklerle neler yapabileceğimizi herkese gösteriyoruz. Tüm dünyada bir kriz yaşanırken, bu sıcak denizde, bu güzel güneş altında iki ülke adına her attığımız adımın 'barış', her attığımız adımın 'huzur' olmasını diliyorum, her atılan adımın 'mutluluk' getirmesini diliyorum" diye konuştu. Köfüncü, yeni projeleri arasında 'Genç Aşçılar Buluşuyor' adı altında iki ülkenin gastronomi eğitimi veren okul öğrencilerini buluşturmak olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Ege'nin mutfakları ile ünlü iki yakasında, Türkiye ve Yunanistan'ın öğrencilerini bir araya getireceğiz. Önümüzdeki yıl uluslararası düzeyde yapmayı planladığımız bu etkinlikte Türk ve Yunanlı öğrenciler, gastronomi alanında beraber olacaklar. Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak bu birlikteliğin daha da büyüyeceğine inancım sonsuz" diyerek sözlerini tamamladı.

"HEPİMİZ BARIŞA DOĞRU KOŞUYORUZ"

Sakız Adası Belediye Başkan Yardımcısı Tzotis Apostolos da Türk heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu güzel ve anlamlı işbirliğinin temeli bize yansıttığınız sıcaklıktan kaynaklanıyor. Hepimiz barışa doğru koşuyoruz. Bu dostluk ortamını Sakız Belediyesi olarak sizlerle paylaşıyor. Burada adamızda bulunmanızdan ve sizleri ağırlamaktan dolayı son derece memnunuz" dedi.

"BU GÜZELLİĞİ DÜNYAYA GÖSTERMEK İÇİN İŞBİRLİĞİNE DEVAM EDECEĞİZ"

Sakız Adası Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Kostas Vezeris ise konuşmasına Türkçe olarak "Sakız Adası'na hoşgeldiniz" diyerek başladı. Vezeris, Çeşme ve Sakız'ın geçmişten gelen çok güzel ilişkileri olduğunu belirterek, "Burada bize düşen görev bu ilişkilerin güzelliğini ve devamını sağlamak. Bu güzelliği Avrupa ve Dünya'ya göstermek için işbirliğine devam edeceğiz" diye konuştu.

Gece, plaket töreni ve halk oyunları gösterisi ile sona erdi.

