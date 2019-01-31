Komşu Festivali mahallelerde

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'Antalyalı Karadenizlilerin, Karadenizli Antalyalıların' buluştuğu hamsi günüyle başlayan 'Komşu Festivali'nin, Konuksever Mahallesi'nde İç Anadolu günüyle devam edeceğini söyledi. Başkan Uysal, festivalin ikinci durağının geleneksel lezzetinin ise arabaşı olacağını belirtti.

Antalya'nın barış, dostluk ve kardeşlik ikliminin bir parçası olan kültürlerin, Türkiye'nin farklı coğrafyalarından gelip aynı mahallede komşu olan kent sakinlerinin festivali, 9 Şubat Cumartesi gününden itibaren mahallelerde sürecek. Muratpaşa Kent Meydanı'nda düzenlenen hamsi günüyle başlayan Komşu Festivali, 'Muratpaşa'da kimseye gurbetlik yok' sloganıyla Şubat ayı boyunca her cumartesi farklı bir mahallede devam edecek.

Başkan Uysal, Komşu Festivali'yle Türkiye'nin dört bir yanından gelerek Muratpaşa'ya yerleşen, kültürleri, lezzetleri ve müzikleriyle Antalya'nın zenginliğine zenginlik katan Anadolu coğrafyasının tüm renklerinin mahallelerde olacağını söyledi. Konuksever Mahallesi'nde 9 Şubat Cumartesi İç Anadolu günüyle devam edecek festivalde, Yozgat'tan Eskişehir, Karaman, Konya, Kayseri, Kırşehir, Afyonkarahisar ve Nevşehir'e birçok ilin yöresel mutfağında yer alan arabaşının ikram edilecek. Konuksever Mahallesi'nde Komşu Festivali saat 15.00'te başlayacak ve halk dansları gösterileri, konserlerle devam edecek.

Festival, 16 Şubat Cumartesi Bayındır Mahallesi'nde Ege - Trakya günüyle devam edecek. Saat 15.00'te başlayacak festivalde bu kez Balıkesir ve Bursa başta olmak üzere, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve İzmit'te sıkça yapılan höşmerim tatlısı ikram edilecek. Komşu Festivali'nde Doğu ve Güneydoğu Anadolu günü ise 23 Şubat Cumartesi Sedir Mahallesi'nde düzenlenecek. Festivalde, yörelere has tarifleri bulunan içli köfte ve çiğ köfte yapılacak. Sedir Mahallesi'nde Komşu Festivali de saat 15.00'te başlayacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlendiği Komşu Festivali, 2 Mart Cumartesi Güzeloba Mahallesi'nde Akdeniz günüyle sona erecek. Festivalin son gününde ise Antalya usulü tahinli piyaz ikram edilecek.

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