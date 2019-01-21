Komşu derbisinde puanlar paylaşıldı

Ahmet ACAR/FİNİKE, () - ANTALYA Süper Amatör'de iki komşu ilçenin takımı Finike Belediyespor ile Kumluca Belediyespor'un karşı karşıya geldiği maç 1-1 sona erdi.

Finike Hasyurt Stadı'nda oynanan maçı Seyfettin Önal, Nazif Alan, Mehmet Sancaktar hakem üçlüsü yönetti. Maç, Finikespor'un vuruşu ile başladı. Maçta futbolcular, tarlayı andıran stadın kötü zeminiyle mücadele etti. Maçın ilk tehlikeli atağı Kumlucaspor'dan geldi. Maçın 16. dakikasında Kumlucaspor'dan Samet, kaleciyle karşı karşıya geldiği pozisyonda topu dışarı attı. Maçın 25. dakikasında Finikespor'un kullandığı korner atışında oluşan karambolde Kumlucaspor'dan Osman Eryılmaz'ın uzaklaştırmak istediği top, takım arkadaşı Osman Kacabıyık'a çarparak filelere gitti. Osman Kocabıyık'ın kendi kalesine attığı golle Finikespor 1-0 öne geçti. Maçın 41. dakikasındaki Kumlucaspor atağında Fırat, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşla topu ağlara göndererek durumu 1-1 yaptı. İlk yarı 1-1 sona erdi.

50. dakikada Kumlucaspor'dan Haşim'in aşırtma vuruşu üsten auta gitti. 63. dakikada Kumlucaspor'dan Samet ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 80. dakikada Finikespor'dan Haluk net pozisyonda topu kaleciye nişanladı. 81. dakikada Finikespor'dan Ramazan Çabuk rakibine yaptığı sert hareket sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 85. dakikada Kumlucaspor'dan Haşim'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Maçın 90. dakikasında Finikespor'dan Yusuf net golü kaçırdı. Maç ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Finikespor puanını 17'ye çıkararak ligde 7. sırada, Kumlucaspor puanını 25'e çıkararak 4. sırada yer aldı.

Maçta Finikespor'dan Sercan, Yusuf, Muhammet, Çağrı ve Haluk, Kumlucaspor'dan Fırat ve Osman Kocabıyık sarı kart gören futbolcular oldu.

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