Komşu Buluşması Bayındır Parkı'nda

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi'nin 'Komşu Buluşmaları' cumartesi günü Ege türkülerinin güçlü sesi Tolga Çandar konseriyle Bayındır Park'ta gerçekleştirilecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin 'Muratpaşa'da kimseye gurbetlik yok' sloganıyla şubat ayı boyunca her cumartesi farklı bir mahallede gerçekleştireceği 'Komşu Buluşması' bu hafta Bayındır ve Soğuksu mahallelerinde düzenlenecek. Her iki mahallenin de sınırını oluşturan Bayındır Park'ta saat 15.00'de başlayacak Komşu Buluşmasında Tolga Çandar sahneye çıkacak. Belediye Başkanı Ümit Uysal, Komşu Buluşmalarının Ege ve Trakya gününde mahalle sakinlerine pazı kavurması ve höşmerim ikram edecek.

Komşu Buluşmalarının Antalya'nın barış, dostluk ve kardeşlik ikliminin parçası olan kültürlerin, yörelerin festivali olduğunu belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Kent Meydanı'nda Hamsi Festivali'yle başlayan etkinliklerini geçen hafta Konuksever Mahallesi'nde İç Anadolu günüyle devam ettiğini söyledi. Bu hafta ise Ege ve Trakya günüyle Bayandır - Soğuksu mahallelerinde olacaklarını belirten Başkan Uysal, "Tüm Egeli ve Trakyalı Antalyalıları, tüm Antalyalı Egeli ve Trakyalıları Komşu Buluşmamıza bekliyoruz" dedi.

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