Komisyoncuların büyüme talebi

MERSİN, () - MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 2 No'lu Meslek Komitesi Başkanı Gürgin Özkan, Toptancı Hali'ndeki meyve-sebze komisyoncularının kurumsallaşmak istediğini ancak yasal uygulamalar nedeni ile işyerlerini genişletip kapasitelerini artıramadıkları için büyüyemediklerini söyledi.

Özkan, sektörde yaşadıkları sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toptancı Hali'ndeki firmaların 100 metrekarelik dükkanlarda çalışmasına izin verildiğini belirten Özkan, "100 metrekarelik alanlara hapsedilmiş durumdayız. Tekelleşmenin önüne geçmek adına bir kişinin ikinci dükkan almasına izin verilmiyor. 1980'lerde çıkan Hal Yasası'nın revize edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Üretimin yoğun olduğu dönemlerde ürünü indirip saklayacak yer bulmakta zorlanıyoruz. İkinci bir dükkan alabilmek için yeni şirketler kurmak durumunda kalmayıp, her firmanın istediği gibi büyümesine olanak sağlanması gerekiyor" dedi.

Mersin Hali'nin bölgedeki en büyük hal olduğunu aktaran Özkan, "İkinci, üçüncü dükkanın ruhsatına izin verilirse firmalarımızın Malezya, Pakistan, Hindistan gibi ülkelerdeki firmalarla çalışma olanağı olur, yurtdışına açılabiliriz. Böylece oradan getirdiğimiz ürünleri Türkiye genelinde daha uygun fiyatlarla satıp hem firmamızı büyütüp hem de kurumsal yapımızı güçlendirebiliriz. Oysa şu anda yurtdışından gelen bir firma 100 metrekarelik alanımızı görünce bizimle çalışmak istemiyor. Kaliteli mal kaliteli pazar demek, büyümemizin önüne geçilmemeli" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI