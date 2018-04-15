Komiser çiftin mutlu günü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da görevde tanışan komiserler Emine Şahan ve Fatih Fil, hayatlarını birleştirdi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amiri Fatih Fil, yüksekten düşme olayında gittiği görevde tanıştığı komiser Emine Şahan'a gönlünü kaptırdı. Kısa süren arkadaşlığın ardından Fil, meslektaşı Emine Şahan'a evlenme teklifinde bulundu. Yanıtın olumlu olmasının ardından Şahan ve Fil, dün nikâh masasına oturdu. Çift, sahilde düzenlenen törenle evlendi. Çiftin nikâh şahitliğini Emniyet Müdür vekili Ramazan Ahmet Taşır, Emniyet Müdür Yardımcısı Mesut Görücü, Şube Müdürü Sertaç Neşe ve Serhat Gümüş yaptı. Meslektaşları ve aile yakılarının katıldığı düğünde komiser çift, davul zurna eşliğinde oynadı. Çiftin, balayı için Fransa'ya gideceği öğrenildi.

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