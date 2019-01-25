Komik opera 'Evlilik Senedi' son kez sahnede

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - YİRMİNCİ yüzyılın başında Avrupa kültürünün önemli parçasını oluşturan İngiltere'de tek perdelik bir karakter komedyası olan 'Evlilik Senedi' operası, Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye taşınıyor.

Rossini'nin 18 yaşındayken bestelediği, ilk profesyonel operası olan ve 2 Şubat Salı akşamı saat 20.00'de bu sezon son kez sahnelenecek eser, kızının rızası olmadan onu zengin Kolonili tüccar ile evlendirmek isteyen cimri bir babanın hazırladığı planın kurmaca ve eğlenceli oyunlarla nasıl bozulduğunu konu alıyor.

Avrupa'dan Amerika'ya göçün yoğun olduğu önemde yazılan oyun, özgürlüğün ve yeni umutların yeşerdiği bir dünyayı anlatıyor. Tamamı tek mekanda geçen eser, Rossini'nin, seyirciyi ilk andan itibaren etkisi altına alan güçlü müziği ile dikkat çekiyor.

Orkestra şefi Ömer Yöndem, reji Yiğit Günsoy, dekor ve kostüm tasarım Gürcan Kubilay ve ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait olan eserde; 'Fanny' rolünde Işılay Meriç Karataş, 'Edoardo' rolünde Enis Ok, 'Tobia Mill' rolünde Onur Alpaslan, 'Slook' rolünde Erdi Can Aybaş, 'Clarina' rolünde Tuğçe Oğuzülgen ve 'Norton' rolünde Baturalp Bilgili izleyici karşısına çıkacak.

Fiyatları 10, 30 ve 40 TL arasında değişen eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletiva.com internet adresinden de temin edilebilir.

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