KOMEK’ten Yemen’e Yardım Eli

KONYA Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri'nde eğitim gören kursiyerler, Yemen halkı için 'Beşik Sallayan El, Dünyayı Sallar' sloganı ile yardım kampanyası düzenledi.

2015 yılından bu yana iç savaşın hakim olduğu Yemen'e Konya’dan yardım eli uzandı. KOMEK ve ASEM kursiyerleri, Yemen halkı için 'Beşik Sallayan El, Dünyayı Sallar' sloganıyla yardım kampanyası başlattı. KOMEK Karatay, Araplar, Cihanbeyli ve Kulu şubeleri ile ASEM Mengene ve Karatay şubelerini kapsayan kampanya çerçevesinde 25 bin TL toplandı. Kurs yetkilileri, parayı Yemen’e gönderilmek üzere Konya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.



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