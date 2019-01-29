KOMEK ve ASEM, yeni döneme yeni kurslarla başlıyor

KONYA'nın nitelikli iş gücü ihtiyacına, istihdamına ve sosyal hayatına katkısını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri yeni döneme yeni kurs merkezleri ve yeni branşlarla başlıyor. Bu dönem Kadınhanı ve Ahırlı ilçelerinde eğitime başlayacak merkezlerle birlikte Konya genelinde 68 kurs merkezine ulaşan KOMEK ve ASEM kayıtları 3 Şubat’a kadar devam edecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nde (ASEM) yeni dönem kayıtları yeni branşlar ve yeni merkezlerle devam ediyor. Hizmet sınırları içerisinde bulunan yerleşim yerlerinde, vatandaşların sosyalleşmesi, yeni meslekler edinmesi ve istihdama katkı sağlaması amacıyla yeni kurs merkezleri açmaya devam eden Konya Büyükşehir Belediyesi, Ahırlı ve Kadınhanı ilçelerinde de Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’ni hizmete sundu. Bu dönem kayıt almaya başlayan bu iki merkezle birlikte KOMEK ve ASEM’in Konya genelindeki kurs merkezi sayısı 68’e ulaştı.

Her kayıt döneminde yeni branşlarla toplumun her kesimini kapsayan ve sosyo-kültürel açıdan önemli bir boşluğu dolduran KOMEK ve ASEM’lerde bu dönem, ilk kez açılacak çok sayıda branş da kursiyerlerin tercihine sunuldu. Toplamda 402 branşa ulaşan KOMEK ve ASEM’e yeni dönem için kayıtlar 3 Şubat’a kadar devam edecek.

Spor ve yüzme dışında bütün kursların ücretsiz olduğu KOMEK ve ASEM’lerde bu dönem mevcut branşlara ilave olarak açılacak branşlar şöyle: SPSS ile Veri Analizi, İngilizce Konuşma Kulübü, Danışma Görevlisi, Liderlik Eğitimi, Dekoratif Ev Aksesuarları, Okul Taşıtları Rehber Personeli Eğitimi, Özel Yetenek Sınavı ile Kabulü Yapılacak İleri Resim Kursu, Topluluk Önünde Konuşma, Geliştirme ve Uyum Eğitimi, İşitme Engelliler için F Klavye, Kukla Yapımı, Taş Bebek Yapımı, Cam Şişe İçi Süsleme, Özel Gün ve Davetiye Tasarımı, Sıfır Atık Dönüşümü, Başıboş Hayvanlara Yaklaşma ve Müdahale Teknikleri, Bendir Eğitimi, Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği, Teraryum Yapımı, Alışkanlık ve Eğitim Sorumluluğu, İnsan Kaynakları Geliştirme, Klasik Danslar, Yüksek Verimli Tavuk Yetiştiriciliği, Tashih-i Hurûf, Sebze Fidesi Üretimi, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaynakçı Eğitimi, Koyun Yetiştiriciliği, Çocukla İletişim, Çocuklarda Uyum Problemi, Kanaviçe, Halkla İlişkiler ve Organizasyon, Kültür Solucanı Yetiştiriciliği ve Vermikompost, Sandık Kurulu Görevlilerinin Eğitimi, Beyaz Peynir Üretimi, Bitki Zararlıları ile Mücadele ve Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları.

KOMEK ve ASEM için bahar dönemi kayıtları 3 Şubat’ta sona erecek. www.konya.bel.tr ile www.komek.org.tr adresi üzerinden alınan kayıtların sona ermesinin ardından eğitimler; hafta içi gruplar için 11 Şubat’ta, hafta sonu grupları için 16 Şubat’ta başlayacak. Güncellenen 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi’ne komek.org.tr adresinden ulaşılabilecek.

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