Koluman’dan kadınların otomotiv sektöründeki ağırlığını artıracak hamle

MERSİN, () – MERSİN fabrikasını son teknoloji yatırımlarıyla genişleten ve açılış için geri sayıma başlayan Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş., bir taraftan geleceğe de yatırım yapıyor.

Koluman Otomotiv, Türkiye'ye katma değer yaratacak yatırımlarına hızla devam ederken, sektörde dönüşüm yaratacak atılımlarıyla da dikkat çekiyor. Mersin fabrikasını 300 milyon lira yatırımla genişleten ve fabrikanın kullanılabilir kapalı alanını 22 bin metrekareden 66 bin metrekareye çıkaran Koluman Otomotiv İnsan Kaynakları Müdürü Hülya Baltalı, yeni yatırımla birlikte önümüzdeki 5 yıl içinde ciddi bir büyüme planladıklarını, bu kapsamda insana yatırımın ise en değerli yatırım olduğunu düşündüklerini söyledi.

İkinci dönem periyodunda şu anda 48'i üniversite, 20'si lise öğrencisi olmak üzere 68 stajyer alımı yaptıklarını belirten Baltalı, "Dünya sosyal, kültürel, bilimsel her konuda hızlı bir değişim içerisinde, bu değişime ayak uyduramayan şirketler için gelecek zor olacak. Erkek çalışanların yoğun olduğu otomotiv sektöründe kadınların da en az erkekler kadar söz sahibi olmasını önemsiyoruz. Bu nedenle çeşitli üniversitelerden birlikte çalışmaya başladığımız stajyer arkadaşlarımızın yüzde 50'sini kadınlar oluşturuyor" dedi.

Bir önceki dönem stajyerlerinin yüzde 40'ı kadın olmak üzere bir kısmını işe aldıklarını ifade eden Baltalı, 2021 yılında 1500 istihdam hedefinin bir parçası olarak önümüzdeki dönemde stajyer alımlarının devam edeceğini dile getirdi.

Gelecek 5 yıl için ciddi bir büyüme planları olduğunu aktaran Baltalı "Bizleri daha ileriye taşıyacak pozisyonlar oluşturmak için düğmeye bastık. Ocak-Haziran dönemi için yüzde 50'si kadın olmak üzere Türkiye'deki farklı üniversitelerden 48 stajyer alımı yaptık" diye konuştu.

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