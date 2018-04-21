Koltuklar çocuklara teslim

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Cumhuriyet Savcılığı koltuklarına öğrenciler oturdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Kaymakam Erol Tanrıkulu, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ufuk Arabacı ve Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Yenilmez, koltuklarını öğrencilere devretti. Kaymakam Erol Tanrıkulu'nun makam koltuğuna Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri Muhammed Burak İleritürk, Büşra Gül İleritürk ve İsmail Enes Yalçın, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ufuk Arabacı'nın koltuğuna Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri Elif Naz Ak, Şaban Koparan ve Kürşat Kaan Karademir, Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Yenilmez'in makam koltuğuna ise Yaşar Sadi Tekin İlkokulu 4/B Sınıf öğrencileri Berfin Gülizar Sert, Ramazan Yağız Yıldıran ve Veysel Emre Aykaç oturdu.

Öğrenciler okullarının bahçe düzenlemesi, güvenlik ve asayiş konuları hakkında taleplerini ilgili birim müdürlerine iletti.

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