Kolpa Grubu coşturdu

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen şenlikte sahne alan Kolpa adlı müzik grubu, sevilen şarkılarıyla konser alanını dolduran hayranlarını coşturdu.

Menteşe Belediyesi tarafından bu yıl 4'ncüsü düzenlenen Kültür ve Sanat Şenliği'nde, Kolpa adlı müzik grubu sahne aldı. Rock müzik severler, Menteşe Miting Alanı'nı doldurdu. Kolpa grubu, 'Böyle Ayrılık Olmaz' şarkısıyla konsere başladı. 'Hoş Geldin Ayrılığa', 'Gurur Benim Neyime', 'Beni Aşka İnandır', 'Yıldızların Altında', 'Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam', 'Sarışın', 'Seni Yerler' gibi şarkıları seslendiren Kolpa Grubu, dinleyicilere keyifli bir gece yaşattı. Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, konserin ardından Kolpa Grubu'na çiçek takdim ederek, performanslarından dolayı tebrik etti.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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