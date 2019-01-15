Kolon kanseri hastası, Hatem'de şifa buldu

GAZİANTEP, () - KANSIZLIK ve kabızlık şikayetleri nedeniyle Malatya'dan Gaziantep'e gelen 63 yaşındaki Fidan Bayansalduz, Özel Hatem Hastanesine başvurdu. Hastanede yapılan tetkikler ve kolonoskopi sonucunda Kolon Kanseri teşhisi konulan Bayansalduz, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Bora Üstünsoy tarafından laparoskopik (kapalı) yöntemle gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Malatya’da ikamet eden Fidan Bayansaldüz ameliyat olmak için kendisini Özel Hatem Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. A.Bora Üstünsoy'a emanet etti. Dr. Üstünsoy, kapalı yöntemle gerçekleştirilen laparoskopik (kapalı) cerrahi ile hastayı kısa sürede hızlı bir iyileşme süreci sonucunda sağlıklı bir şekilde taburcu etti. Başarılı operasyonlara imza atan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Bora Üstünsoy, "Genel anestezi ile yapılan ve karın üzerinde küçük delikler açılarak iç organların görüntülenmesi prensibine dayanan kapalı bir ameliyat şekli olan laparoskopik ameliyatların birçok kanser hastalıklarını, tecrübeli ekibimiz ve donanımlı ameliyathanemiz sayesinde başarılı bir şekilde uygulamaktayız. Laparoskopik yöntemle hastamızın kalın bağırsağının sağ yarısı alınarak incebağırsak kalın bağırsak ile birleştirildi. Ameliyat gayet başarılı geçti. Hastamızın durumu çok iyi. Şifa ile taburcu ettik" dedi.

Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Fidan Bayansalduz, "Kansızlık, kabızlık, kusma şikayetlerim vardı, kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Birçok araştırmada bulundum ve Gaziantep Özel Hatem Hastanesine başvurdum, burada kolon kanseri olduğumu öğrendim ve ameliyata karar verdim. Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora beyi iyi ki tercih etmişim. Ameliyatım çok iyi geçti, ağrılarım yok ve kısa sürede ayağa kalkıp yürüyebildim. Beni sağlığıma kavuşturan başta Dr. Bora bey olmak üzere desteklerini esirgemeyen Hatem Hastanesi çalışanlarına teşekkürü borç bilirim" diye konuştu.

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