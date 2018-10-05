Köleoğlu, CHP'den Kumluca aday adayı

ANTALYA, () - KUMLUCA'da, Mustafa Köleoğlu CHP'den belediye başkanlığı için aday adaylığını açıkladı.

Kumluca CHP İlçe Başkanlığında basın toplatısı düzenlenen Mustafa Köleoğlu, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Kumluca Belediye Başkanlığı için aday aday olduğunu açıkladı. Kumluca İlçe Başkanı Fahrettin Karaöz ile Kumluca Ticaret ve Sanayii Odası Başkanı Murat Hüdavendigar Günay'ın da katıldığı toplantıda konuşan Köleoğlu, çok heyecanlı olduğunu, bu heyecanın hiç bitmemesini istediğini söyledi. Ötekileştirilen Kumluca halkını kucaklamak, onlara hizmet etmek için azimli olduğunu belirten Köleoğlu, "Şafak 177, seçimlere az bir zaman kaldı. Kumluca için bir dönüm noktası. Kumluca belki de hepimizin arzu ettiği bir dönemi yaşayacak. Umutla beklediği o beş yılla buluşmak üzere. Geciken hizmet, hizmet değildir" dedi.

Seçim sürecinin çok çetin geçeceğini belirten Mustafa Köleoğlu, "Kumluca Türkiye'nin sebze deposudur. Seracılığın başkentidir. Yörükler, pehlivanlar diyarıdır. Bu yüzden böyle bir kenti gençliğin verdiği koşturma azmiyle birlikte, daha ileri bir kalkınmaya götürebilmek için buradayım. Artık ötekisi olmayan yaşanacak bir Kumluca'nın vakti geldi. Gelin, umudu birlikte büyütelim. Bu umut ne zaman yeşerecek biliyor musunuz? Mart ayında seçimlerden yüzde 55 ile çıktığımız zaman bu umut o zaman yeşerecek. İnşallah yüzde 55'le göreve geleceğiz. Biz hazırız ve başaracağız" dedi.

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