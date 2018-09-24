Kolejde barış güvercinleri uçuruldu

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri düzenlenen törenle beyaz barış güvercinleri uçurarak Dünya Barış Günü'nü kutladı. Dünya barışına katkı sağlamak isteyen minik öğrencilerin törende yaptığı konuşmalar dünyaya barış içeren mesajlar verirken güvercinlerin uçurulma anı büyük heyecan yarattı.

Dünya barış günü etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri beyaz barış güvercinleri uçurarak dünya barışına katkı mesajları yolladı. Her sınıftan bir öğrencinin barış elçisi olarak seçildiği ilkokulda düzenlenen törenle Dünya Barış Günü kutlandı. Törende barış elçileri dünya barışına dair mesajlarını arkadaşlarıyla paylaştı. GKV Özel İlkokulu Müdürü Mustafa Şenel, ilkokulda barış ve hoşgörü ortamının sağlanmasında öncü çalışmalar yürütecek olan minik barış elçilerini kutlayarak bu sürece tüm öğrencilerin aktif katılım sağlayacaklarını ifade etti. GKV Özel Okullarında düzenlenen ve öğrencilerin büyük bir heyecan hissettiği törende dünya barışının önemin ve yaşanan savaşlarda çocukların içerisinde bulunduğu durumun acil düzeltilmesi gerektiği vurgulanırken öğrencilerin taşıdığı barış konulu dövizler dikkat çekti.

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