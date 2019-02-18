Kolej Vakfı'nda ön kayıt heyecanı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Kolej Vakfı Özel İlkokulu'nda bu yıl birinci sınıfa başlayacak öğrencilerle ilgili düzenlenen tanıtım toplantısının ardından noter huzurunda kura çekilerek ön kayıt sıra numarası verildi. Yoğun ilgi gören tanıtım programında 2019-2020 eğitim öğretim yılında birinci sınıf okutacak öğretmenlerle veliler de bir araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen tanıtım toplantısında veliler heyecanla GKV Özel Okullarının eğitim vizyonunu izledi. Bu yıl ilk kez ilkokula başlayacak öğrenciler için noter huzurunda yapılan ön kayıt sıra kura çekiminin de yapıldığı toplantıda öğrenciler kadar velilerin de heyecanları gözlerinden okunuyordu. GKV Özel Anaokulunda okul öncesi dönemlerini tamamlayarak ilkokula doğru adım atacak olan öğrenci velilerinin katılımları ile noter huzurunda, kayıt süreci ve birinci sınıf öğretmen tanıtımlarına yönelik düzenlenen toplantı büyük ilgi gördü. Tanıtım toplantısına GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcıları Can Hoşcan, İsmet Tiryaki, GKV Özel Okulları Yabancı Diller Direktörü Cristina Gültekin, GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, GKV Özel İlkokul ve Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı, GKV Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut ve GKV Özel Anaokulu öğrenci velileriyle çok sayıda davetli katıldı. Öğrencilerin ilkokul birinci sınıfa kayıtlarıyla ilgili izlenecek süreçle ilgili de velilere bilgiler verilmesinin ardından öğretmenler; Fidan Yanık, Gülnur Şimşek, Hilal Yıldız, Serpil Katı, Sevdal Dağlı ve Suzan Özaslan'a özverili çalışmaları ve emeklerinden dolayı günün anısına çiçek verildi.

Yapılan konuşmalar ve tanıtım programının ardından GKV Özel İlkokulu Kayıt Komisyon üyeleri ve noter huzurunda ön kayıt sıra kura çekimi yapıldı.

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