Kolaylı, ‘10 Ocak bizim için bayram günü değil, dayanışma günüdür'

BURSA Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olan ve aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanlığı görevini yürüten Nuri Kolaylı, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle bir açıklama yaptı. Basın sektöründe ülkemizde çok fazla sıkıntılar yaşandığını ifade eden Kolaylı, ‘’ Günümüzde meslektaşlarımız mesleklerini özgürce yapma olanakları bakımından 10 Ocak 1961’den daha iyi haklara sahip değiller’’ dedi.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Medya sektörünün çok zor bir dönemden geçtiğini ve Türkiye’de basının büyük baskı altında olduğunu ifade eden Başkan Kolaylı, “Bilindiği gibi 10 Ocak 1961, basında çalışanların haklarına ilişkin 212 sayılı yasanın uygulanmaya başlandığı gündür. Bu yasa, basın emekçilerinin sigortalı çalışmasını, işten çıkarılmaları durumunda ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesini, yıllık ve haftalık olmak üzere belirlenen tarihlerde izin yapmalarını, belki en önemlisi de gazetecilik faaliyetlerini özgürce yürütmelerini güvenceye bağlamaktaydı. Ancak, günümüzde işler hiç te bu yolda gitmemektedir’’ diye konuştu.

‘1961’İN BİLE GERİSİNDEYİZ’

Günümüzde meslektaşlarımız çalışma ve yaşama koşulları ile mesleki yeteneklerini geliştirme ve mesleklerini özgürce yapma olanakları bakımından 10 Ocak 1961’den daha iyi haklara sahip değildirler. Bu nedenle meslektaşlarımız açısından bir bayramdan da söz edemeyiz. Hep tekrarladığımız gibi 10 Ocak’lar ve 24 Temmuz’lar bizim için bayram günü değil, dayanışma günleridir.

Unutulmamalıdır ki; Basın özgürlüğü ve basın özgürlüğünü de kapsayan ifade özgürlüğü, çağımızda demokratik yaşamın olmazsa olmazıdır. Özgür basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Halkın sesi olma görevini üstlenen bağımsız ve özgür basın, düşünce özgürlüğünün de en etkili aracıdır. Çağdaş demokratik toplumlarda halkın haber alma hakkı basın ve ifade özgürlüğüyle mümkündür. Aydınlık yarınlara ulaşmak istiyorsak basının sorunlarını elbirliği ile çözümlemeliyiz. 10 Ocak Basın Bayramı’nı gerçek anlamıyla kutlayabileceğimiz günlere elbirliğiyle ve en kısa zamanda ulaşmak umuduyla meslektaşlarıma saygı ve sevgilerimi sunarım”ifadelerini kullandı.

10 OCAK’IN TARİHÇESİ

5953 sayılı basın çalışanlarının haklarını düzenleyen yasa, 10 Ocak 1961 tarihli 212 sayılı yasa ile getirilen değişikliklerle basın sektöründe çalışanların özlük haklarında çok önemli kazanımlar sağladı. Bu kazanımlar, dönemin Türkiye Gazeteciler Sendikası ve basın örgütleri tarafından ‘bayram’ olarak kabullenildi.

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