Kokulu üzüm pekmezi, yeni gelir kapısı olacak

TRABZON’un Akçaabat ilçesinde, tadı ve aromasıyla sofraların vazgeçilmez meyvelerinden olan kokulu üzümden pekmez üretildi. Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, “Hiçbir katkı maddesi içermeyen yüzde 100 organik ve besin değeri yüksek olan bu pekmeze talebin yüksek olacağı kanaatindeyiz” dedi.

İlçede Darıca Mahallesi’nde kokulu üzümden pekmez üretimine başlandı. Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, Akçaabat İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Nezir, kazanda kokulu üzümden yapılan pekmezin pişirilme sürecini yakından izledi. Gülbay, kokulu üzüm pekmezinin yöredeki üreticilere yeni gelir kapısı olacağını söyledi.

Kokulu üzümün kanser tedavisinde önemli rol oynadığına da dikkat çeken Gülbay, “Yıllardan beri bölgemizde kendiliğinden yetişmekte olan kokulu üzüm kokusu, tadı ve aromasıyla Karadeniz insanının yaş olarak tüketmekten vazgeçemediği bir meyvedir. Son yıllarda ihtiyaçtan fazla yetişen miktarını nasıl değerlendireceğini düşünen çalışkan Karadeniz insanı önce suyunu konserve şeklinde şişeleyip tüketme yolunu seçti. Artık bu ürünün pekmezini de üreterek kahvaltı sofralarında yeni bir lezzete ve çeşide vesile oldu. Şu anda köylerimizde küçük çapta üretimi yapılan kokulu üzüm pekmezi kendi ihtiyacının fazlasını üretebilen olanaktaki çiftçilerimiz sayesinde pazardaki yerini aldı. Hiçbir katkı maddesi içermeyen yüzde 100 organik ve besin değeri yüksek olan bu pekmeze talebin yüksek olacağı kanaatindeyiz” dedi.