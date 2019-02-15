Koçhan: Bizi dize getirebilecek hiçbir kuvvet yoktur

MAÇKA(Trabzon),()-TRABZON’un Maçka ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı. Çoşkulu kutlama töreninde konuşan Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, "Bizdeki vatan sevgisi ve iman sevgisi bir oldukça bizi dize getirebilecek hiçbir kuvvet yoktur" dedi.

Maçka ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü ilçede düzenlenen törenle kutlandı. Maçka Spor Salonu önünde düzenlenen törene, Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, Belediye Başkanı Koray Koçhan, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Halk oyunları gösterileri ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın konseri, törene katılanlarından büyük ilgi topladı. Törende konuşan Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Anadolu'nun bin yıllık zaman diliminde Türklere her zaman yurt olduğunu söyledi. Koçhan, "İslamiyet’in her zaman öncüsü olan bu topraklar dünyanın en pahalı ve değerli topraklarıdır. Çünkü dünya haritasına baktığınızda dünyanın göbeğinde kutlu Türkiye Cumhuriyeti'ni görürsünüz. Artık günümüzde yerli savaş gemisini ve kendi yerli savunma sanayisini yapabilen bir ülke haline geldik. Ortadoğu’da yeni haritalar çizilmeye çalışıyorlar. Fakat artık Türkiyesiz hiçbir harita ve söz ülkemizin etrafında olamıyor" diye konuştu.

'BİR OLACAĞIZ, BERABER OLACAĞIZ'

Birlik ve beraberlik vurgusu da yapan Başkan Koçhan, "Tarihimize baktığımızda ne zaman devleti ile millet barışmış ne zaman el ele olmuşsa ülkemiz hızlı bir atılımla gücünü tüm dünyaya göstermiştir. Bizde ki vatan sevgisi ve iman sevgisi bir oldukça bizi dize getirebilecek hiçbir kuvvet yoktur. Yakın tarihimize baktığımızda 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde bu aziz millet çıplak elleri ile darbeyi durdurmuştur. Bir olacağız, beraber olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. İlçemizin kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünde aziz vatanımız için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmet minnet ve sevgili ile anıyorum” dedi.

Tören, Maçka Belediyesi Ulusal Fotoğraf yarışması ödül töreni ve sergisi ile sona erdi.