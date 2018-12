Koçer’den, '25 Aralık' mesajı

GAZİANTEP, () - AK Parti Gaziantep Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında, gösterdiği kahramanlıkla İstiklal Mücadelesinin sembol şehri olan Gaziantep’in, sahip olduğu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun 97 yıl önce 6317 şehit ve binlerce gazinin milli mücadele ruhu ile kazandırıldığını ifade eden Koçer, "Fransız işgalcilere karşı sergilediği direnişle bir milletin kaderine yön veren Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü kutlu olsun" dedi.

Azmin, kararlılığın, fedakarlık ve çalışkanlığın Gaziantep’in bugününü inşa eden harcı olduğunu ifade eden Koçer, mesajında şöyle dedi:

"Gaziantep savunması; yokluk, imkânsızlık ve her türlü sıkıntıya rağmen esarete karşı topyekûn verilmiş bir mücadeledir. Tarihin en sancılı günlerinin yaşandığı bir dönemi yokluk içinde geçiren bir şehrin; bağımsızlık mücadelesinin baş kahramanları Şehit Kamil, Şahin Bey, Karayılan ve silah arkadaşları binlerce adsız kahramanın gösterdiği azim cesaret ve inançla milletin ve ülkenin kaderini değiştirdiği bir gerçektir. Vatan savunması uğrunda şehadete koşan atalarımızın fedakârlıkları her yönüyle iyi anlaşılmalıdır. Geçmişte topraklarımıza göz diken Fransızların bugün kendi ülkelerinde, içine düştükleri ibretlik acı durum ortadadır. Dün açlıkla, yoklukla milli mücadele veren Gaziantep’in bugün eğitimden kültüre, sağlıktan spora, ekonomiden ihracata her alanda sergilediği ilerleme atalarından miras kalan milli mücadele ruhunun bir tezahürüdür. Milli mücadeledeki gücünü, bugün ülkesinin kalkınması için ekonomik mücadeleye dönüştüren Gaziantep; üretim, istihdam ve ihracat gücüyle Türkiye’nin iki katı büyüme performansı göstermekte ve büyümektedir. Bölgesine ve ülkesine örnek olmaya devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Gaziantep savunmasında destan yazan, şehrimize Gazilik unvanı kazandırmış kahramanlarımız başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Gaziantep’in 25 Aralık düşman işgalinden kurtuluş gününü kutluyorum."

FOTOĞRAFLI